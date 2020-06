FOGGIA – Scomparsa Franco Galasso, il ricordo del sindaco Landella

Scomparsa Franco Galasso, il ricordo del sindaco di Foggia, Franco Landella

“La scomparsa di Franco Galasso lascia un vuoto profondo nella nostra comunità. Sarà difficile ricordalo come merita, impossibile dimenticarlo”, così il sindaco di Foggia Franco Landella, all’indomani della dipartita del dottor Franco Galasso, già presidente della Provincia di Foggia e presidente per diversi decenni del Coni. “Ho conosciuto, amato ed apprezzato Galasso, del quale ho condiviso l’impegno sportivo. Ho ricevuto – ricorda Landella – diversi riconoscimenti sportivi, ma quelli da lui presi dalle sue mani sono tra i più ricordi più belli, per me vere reliquie che conservo gelosamente – commenta il sindaco che aggiunge – Galasso è stato un punto di riferimento del cattolicesimo democratico, una persona di rara capacità d’ascolto, un interprete autorevole del territorio in cui lascia un segno profondo, una traccia indelebile davanti alla quale ci inchiniamo con rispetto e gratitudine. Noi avvertiamo il dovere irrinunciabile di ricordare questo nostro illustre concittadino – prosegue Landella – con il cuore rivolto a quella che è stata la sua storia, il suo lavoro silenzioso ma costante per la collettività che ha servito come medico, intellettuale e amministratore integerrimo. A lui, sento di poter anticipare, intesteremo il centro sportivo polivalente in corso di ultimazione nell’area di sedime nelle adiacenze del campo di baseball, affinché il suo nome resti impresso nella storia sportiva e sia di monito alle giovani generazioni cui Franco Galasso ha sempre fatto riferimento nel suo lungo impegno sociale, sportivo, culturale e politico”.