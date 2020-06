TORREMAGGIORE – CALCIO A 5 – POLISPORTIVA. PAZIENZA PROSEGUE LA SUA AVVENTURA IN ROSSOBLU

🗞️COMUNICATO UFFICIALE 🗞️

📣 PAZIENZA PROSEGUE LA SUA AVVENTURA IN ROSSOBLU

Mario Pazienza sará uno degli under a disposizione di mr Olivieri anche nella prossima stagione. Il classe 2002, che ha esordito nel nazionale quest’anno in Coppa Italia sul campo della Chaminade, sará anche uno dei pilastri dell’under 19, formazione con la quale ha siglato ben 21 reti nel campionato da poco concluso anticipatamente a causa dell’emergenza sanitaria.

Ala/Pivot mancina, Pazienza ha collezionato diversi spezzoni di partita in Serie B e sin dalla preparazione estiva ha fatto parte della prima squadra. Per Mario, che ha iniziato la sua esperienza nel Futsal proprio lo scorso anno, sarà il secondo anno in maglia rossoblù.

🎤 Michele Caserta: Mario rappresenta il prototipo del giovane calcettista: Leale, educato, appassionato e molto dotato, caratteristiche ideali e difficili da trovare al giorno d’oggi in un ragazzo così giovane. Sicuramente è stata una delle sorprese positive della scorsa stagione, dove ha trascinato la squadra under e si è ben espresso anche in prima.squadra quando è stato chiamato in causa.

🎤 Pazienza: Sono contento di continuare questa esperienza con la maglia della Polisportiva. Quello appena concluso è stato il mio primo anno nel Mondo del Futsal e non posso che valutarlo in maniera positiva. Nella prossima stagione avrò un po’ più di esperienza per cercare di fare ancora meglio e dare il mio contributo sia in under 19 che, spero, in prima squadra.

🔴🔵 SEASON 2020/21 🔴🔵