TORREMAGGIORE – CALCIO A 5, POLISPORTIVA, SANTORO COMPLETA IL REPARTO DEI PORTIERI

COMUNICATO UFFICIALE

SANTORO COMPLETA IL REPARTO DEI PORTIERI

Altra riconferma per i rossoblu: Mario Santoro vestirá per il terzo anno consecutivo la maglia della Polisportiva. Protagonista nella stagione dei record in serie C1, con diverse presenze, Mario lo scorso anno ha esordito in Serie B nella trasferta di Venafro.

Con la conferma di Santoro, che segue i rinnovi di Fiotta e Di Genova, la Polisportiva completa il reparto degli estremi difensori.

🎤 Michele Caserta: Mario è un ragazzo serio e sincero e le sue doti tecniche e umane sono fondamentali per lo spogliatoio. Amico di tutti, sempre disponibile e mai una parola fuori posto oltre che sempre pronto quando chiamato in causa. Siamo contenti di aver confermato tutti e tre i portieri che hanno concluso la scorsa stagione con noi.

🎤 Santoro: Non ho mai avuto dubbi sul mio futuro e non ho avuto alcun dubbio nel rispondere presente alla chiamata del mister. Come ogni anno mi impegnerò per fare del mio meglio e cercare di farmi trovare pronto quando sarò chiamato in causa. Per me è motivo di grande orgoglio disputare per il secondo anno consecutivo un campionato Nazionale.

🔴🔵 SEASON 2020/21 🔴🔵