SAN SEVERO – DOPO L’EMERGENZA COVID IL PD COMUNICA I NUOVI SERVIZI ASL

Partito Democratico San Severo

NOTA STAMPA

L’emergenza sanitaria causata dalla pandemia Covid 19, ha visto una brutale sospensione di tutte le attività sanitarie sull’intero territorio nazionale, una emergenza sanitaria che ha evidenziato più che mai l’importanza di un Servizio Sanitario Pubblico, che consenta l’accesso all’intera popolazione, un servizio che nella fase post emergenziale ha spinto il sistema sanitario ad una riorganizzazione e ad un ripensamento organizzativo dell’intera rete.

La necessità di contenere il contagio ha avuto la priorità sulla erogazione delle prestazioni sanitarie con la loro quasi totale sospensione e delle prestazioni ospedaliere è ambulatoriali, nella cosiddetta fase 1.

Oggi terminata la fase delicata di diffusione del virus, su indicazioni del dipartimento di promozione della salute la ASL FG ha definito la ripresa delle prestazioni sanitarie, considerata la complessità territoriale che vede 3 presidi Ospedalieri e 173 sedi territoriali, divisi su 61 comuni, ha avviato il processo di ripresa graduale delle attività per consentire una sì ripresa ma in sicurezza per scongiurare una recrudescenza dei contagi.

La ASL FG ha avviato insieme all’unità di crisi aziendale un programma operativo che supporta i Presidi ospedalieri e i distretti socio sanitari.

La riorganizzazione riguarda tutta l’offerta sanitaria dalle prescrizioni, prenotazioni, pagamento ticket, prestazioni, ritiro del referto. Tutti i percorsi e le procedure sono validati dal dipartimento di prevenzione e supportati da un vademecum aziendale contenenti tutte le indicazioni ministeriali e regionali, ciò finalizzato a garantire la sicurezza di cittadini ed operatori.

Gli appuntamenti verranno distribuiti in modo da evitare affollamenti con “l’agenda intelligente”, e laddove possibile saranno distribuiti gli orari delle agende nell’arco delle 12 ore giornaliere riprogrammando gli orari dei Medici Specialisti Ambulatoriali.

Si riattiveranno le procedure per dare una risposta immediata all’utenza come diabetologia /endocrinologia con il controllo dei pazienti cronici a carico degli ambulatori di cardiologia, pneumologia, ematologia.

Dal 19.05.20 è stata predisposta la riattivazione dell’Ambulatorio di Cardiologia che opera tutti i giorni feriali dal lunedì al sabato sia nelle ore mattutine, sia nelle ore pomeridiane svolgendo le prestazioni di assistenza specialistica cardiologica ambulatoriale come previsto dal DM 22.07.96.

L’attività di richiamo dei Pazienti è demandata al Call Center oltre ai pazienti prenotati nei mesi marzo, aprile, maggio, giugno vengono prenotate anche nuove prestazioni.

Con l’obiettivo di rispettare il distanziamento sociale, come previsto dai Decreti del Governo, si eseguono regolari prestazioni cardiologiche dividendo gli ambulatori in giornate diverse con pazienti che hanno visite ad orari precisi.

Dal 01.06. al 20.06.2020 sono state eseguite n.220 prestazioni ambulatoriali cardiologiche.

La ASL FG ha predisposto un’agenda dedicata a tali prestazioni gestita dal CUP con prenotazioni online per quanto concerne il Teleconsulto direttamente con il medico di medicina generale.

Inoltre è attivo il servizio Recall continuo che riguarda la riprogrammazione delle attività rimaste in a ttesa dal 9 marzo 2020 che ammontano a circa 55.000 tra visite e prestazioni specialistiche.

Anche l’accesso ai laboratori analisi è stato rispristinato tramite prenotazione telefonica per il prelievo, mentre nelle strutture sanitarie accede la persona che deve fruire della prestazione sanitaria,

Sono state riprese inoltre le attività ospedaliere di ricovero di Day Service, sempre in base alle disposizioni regionali in materia di sicurezza.

Insomma, dopo la fase complessa che abbiamo attraversato, si rende necessaria una gestione attenta ed oculata, per evitare nuovi focolai, e pertanto nel ringraziare tutte le professioni sanitarie che quotidianamente, con alto senso di umanità e professionalità espletano il proprio servizio di cura, siamo certi che i cittadini sapranno apprezzare la fase di ripartenza e di cura che necessita tutti.

Partito Democratico San Severo, 29 giugno 2020