SAN SEVERO – LA POLIZIA LOCALE DENUNCIA UN 40ENNE CHE AVEVA RUBATO LE TRANSENNE DEL MERCATO DI PORTA SAN MARCO

#Comunicato

PRESO LADRO AUTORE DEL FURTO DI TRANSENNE ANTI COVID AL MERCATO RIONALE DI PORTA SAN MARCO – DUE PERSONE DENUNCIATE E TRANSENNE RECUPERATE DALLA POLIZIA LOCALE.





In data 20 Giugno 2020, personale della Polizia Locale accertava che le transenne tipo pannelli orsogril, utilizzate per garantire il contingentamento degli avventori e la delimitazione dell’area mercato di porta San Marco per l’emergenza Covid 19, erano state asportate da ignoti nella notte precedente procurando un danno di circa €1.000,00.

Da un’attività di indagine effettuata mediante i sistemi di video sorveglianza si accertava che le stesse transenne erano state asportate nella notte tra Venerdì 19 e Sabato 20 Giugno da persona in un primo momento ignota.

Le immagini della video sorveglianza hanno consentito agli Agenti della Polizia Locale di riconoscere l’autore del fatto, rintracciarlo per poi identificarlo e denunciarlo per furto di beni destinati a pubblico servizio e pubblica utilità ai sensi degli artt.624 e 625 c.p. Si tratta di un uomo di 40 anni già noto alle FF.OO.

Ulteriori attività di indagine hanno concesso al Corpo di Polizia Locale di individuare il luogo dove le stesse transenne erano state nascoste consentendo così il recupero.

Le transenne, successivamente, sono state sottoposte a Sequestro Penale ex art.354 e sono state messe a disposizione dell’A.G.

Le attività hanno portato gli Agenti della Polizia Locale a denunciare una seconda persona per ricettazione ai sensi dell’art. 648 c.p.

Preziose si sono, così, rivelate le immagini di un sistema di videosorveglianza che hanno immortalato l’uomo mentre, con fare circospetto, si è avvicinato ai pannelli anti Covid e, dopo essersi assicurato che nessuno lo stesse vedendo, le ha asportate.

Il Comandante