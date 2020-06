GARGANO – SP 53 MATTINATA-VIESTE: FIRMATO DAL PRESIDENTE NICOLA GATTA L’ATTO DI ATTIVAZIONE PER LA SISTEMAZIONE FUNZIONALE

Firmato dal Presidente della Provincia di Foggia, Nicola Gatta, l’atto di attivazione della Centrale di committenza Invitalia, per la viabilità a servizio del distretto turistico del Gargano: sistemazione funzionale della SP 53 Mattinata-Vieste.

Un progetto di grande importanza per l’intero comprensorio garganico e dell’intera Capitanata, dell’importo complessivo di € 47.000.000,00, che sarà finanziato con i ribassi di gara dei primi quaranta progetti previsti nel CIS Capitanata, quest’ultimo, attualmente, ha già finanziato, per un importo di € 2.350.000,00, la progettazione.

L’intervento previsto nell’ambito del finanziamento CIS Capitanata riguarda il tratto di strada della S.P. 53, dal termine della S.S. 89 variante, lato Mattinata, alla tangenziale S.S. 89 di Vieste, ed ha una lunghezza complessiva di circa 40 km; la progettazione dovrà prevedere i necessari interventi tesi a ridurre i tempi di percorrenza e ad incrementare il grado di sicurezza dell’infrastruttura.

Il Presidente della Provincia, Nicola Gatta, nell’occasione, ha dichiarato: “La Provincia, quale Ente proponente dell’intervento di sistemazione funzionale della S.P. 53 Mattinata-Vieste, mira a implementare la connettività dell’area del Gargano, a forte vocazione turistica, attraverso la messa a sistema delle realtà territoriali e socio-economiche che la compongono. La linea strategica individuata è finalizzata alla valorizzazione del contesto ambientale, culturale e turistico che caratterizza l’intera fascia costiera del Gargano. Tra gli elementi di potenziale sviluppo territoriale spiccano la diversificazione, l’ampliamento e la destagionalizzazione della domanda turistica, per le quali si individuano quali azioni prioritarie il completamento-adeguamento della rete stradale di collegamento, al fine di garantire livelli di servizio adeguati e ridurre il deficit di accessibilità del territorio”.