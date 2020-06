SAN SEVERO – AMICI MUSICA – “I te vurria vasà” nel chiostro della Parrocchia S. Maria della LIBERA. Appuntamento venerdì 3 luglio con la musica napoletana d’autore

“I te vurria vasà” nel chiostro della Parrocchia S. Maria della Libera Appuntamento venerdì 3 luglio con la musica napoletana d’autore

Riprendono gli appuntamenti della stagione concertistica degli Amici della Musica, giunta alla 51.ma edizione. Venerdì 3 luglio 2020, nel chiostro della Parrocchia Santa Maria della Libera di San Severo alle ore 20.30 (porta ore 20), si esibiranno Emilia Zamuner (voce), Francesco Scelzo (chitarra) e Enrico Valanzuolo (tromba) con lo spettacolo “I te vurria vasà”.

La suadente voce di Emilia Zamuner, da molti definita come la “Ella Fitzgerald napoletana”, si armonizza con la raffinata chitarra di Francesco Scelzo, artista di fama internazionale, e l’eclettismo esecutivo del giovane Enrico Valanzuolo. Gli artisti per l’occasione proporranno un interessante tributo alla musica napoletana d’autore. Tra i brani in scaletta “Era de Maggio”, “Malafemmena”, “Vasame”, “Anema e core”, pezzi di storia della musica partenopea d’autore.

«Dopo quattro mesi di sosta in cui i suoni della nostra città erano cambiati, la musica dal vivo scaccia via il silenzio. A piccoli passi, ricominciamo a conquistare spazi dopo il lockdown dovuto all’emergenza sanitaria da Covid-19», commenta Gabriella Orlando. «Siamo entusiasti e vi aspettiamo con gioia», conclude il presidente dell’Associazione.

Lo spettacolo è organizzato in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale Spettacolo dal Vivo Roma, la Regione Puglia – Assessorato dall’Industria Turistica e Culturale, la Città di San Severo – Assessorato alla Cultura e l’Associazione Resonance.

Emilia Zamuner

Tra le jazziste italiane più apprezzate in Italia e all’estero, ha collaborato con svariati artisti internazionali come Chet Baker, Jon Christensen, Palle Danielsson, Peter Erskine, Steve Grossnan, Joe Henderson, Helène La Barrière, Joe Lavano. Già vincitrice del “Premio Internazionale Massimo Urbani”, nel 2019 è vincitrice del prestigioso “Ella Fitzgerald”.

Francesco Scelzo

Diplomato in chitarra classica al Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli sotto la guida del M° Maurizio Villa. Ha conseguito numerosi successi in concorsi internazionali. Si esibisce in concerti sia in Italia che all’estero, è stato invitato da importanti istituzioni quali il “Ravello Festival”, il “Festival Andres Segovia” di Madrid, “La fondazione William Walton” di Forio d’Ischia, e nel 2014 ha debuttato presso la “Wigmore Hall” di Londra, una delle sale da concerto più prestigiose d’Europa.



Durante l’evento verranno seguiti tutti gli adempimenti e le misure anticontagio in ottemperanza alle norme e disposizioni vigenti per legge volte al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.