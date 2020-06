SAN SEVERO – ORSA MINORE – mercoledì 1 luglio FEDERICO MOCCIA PRESENTA SEMPLICEMENTE AMAMI

LE DIRETTE DELL’ORSA

mercoledì 1 luglio alle 18.30 sulla pagina Facebook della libreria

FEDERICO MOCCIA

presenta

SEMPLICEMENTE AMAMI

(Editrice Nord 2020)

con Benedicta Pretorino

Dopo il fenomeno letterario di Tre volte te

100.000 copie, 18 settimane in classifica, torna in libreria

Federico Moccia

Si era illusa, Sofia. Pensava che trasferirsi in Russia dall’amica Olja fosse la scelta giusta, un nuovo inizio, e invece era una fuga. Una fuga dal matrimonio con Andrea, in cui paradossalmente si sentiva sola; e soprattutto da Tancredi, l’uomo che aveva messo in crisi tutte le sue certezze per poi deluderla. Con l’aiuto di Olja, Sofia capisce di non poter continuare a mettere tra parentesi la sua vita. È tempo di riprendere in mano il proprio destino. Sofia torna a Roma dal marito, per ritrovare quell’amore fatto di complicità e sogni. Ricomincia a suonare, provando di nuovo il gusto di far volare le dita sulla tastiera del pianoforte. Eppure tornare alla normalità non è semplice e molte sorprese aspettano ancora Sofia.

Non si può dimenticare l’amore, ormai Tancredi lo ha capito. Per quanto lui abbia cercato di cancellarla dalla mente, Sofia è sempre nei suoi pensieri, nei suoi desideri, nei suoi sogni. Ecco perché Tancredi non si arrende. E aspetta. Aspetta il momento giusto per convincere Sofia di non essere più l’uomo che l’ha fatta soffrire. Lui oggi desidera semplicemente amarla ed essere amato. Ed è convinto che prima o poi quel momento arriverà…

Ma cosa vuole veramente Sofia? Forse deve ancora scoprirlo. Di sicuro questa volta non si farà travolgere dagli eventi, sarà lei a scrivere il proprio futuro.

È il 1992 quando Federico Moccia esordisce, a sue spese, con Tre metri sopra il cielo presso un piccolo editore, perché il manoscritto gli era stato rifiutato da diverse case editrici. Le poche copie distribuite vengono fotocopiate dai ragazzi e inizia così un successo del passaparola che porterà a una nuova pubblicazione nel 2004 e alla nascita di un clamoroso caso editoriale. Due anni dopo, arriva in libreria il seguito della storia d’amore tra Babi e Step, Ho voglia di te. Da questi romanzi vengono tratti due film campioni d’incasso con protagonisti Riccardo Scamarcio, Katy Louise Saunders e Laura Chiatti. Escono poi altri bestseller e altri film, tra cui Scusa ma ti chiamo amore e Amore 14 – entrambi diretti da lui –, e L’uomo che non voleva amare. Nel 2017 è uscito Tre volte te, terzo capitolo della storia di Babi, Step e Gin. I libri di Federico Moccia sono tradotti in 15 Paesi.