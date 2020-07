SAN SEVERO – Il Fondo diocesano di solidarietà per l’emergenza Covid-19

Il vescovo della diocesi di San Severo, S.E. Mons. Giovanni Checchinato, e il direttore della Caritas diocesana, rev. don Andrea Pupilla, annunciano che data la nota emergenza sanitaria dovuta al diffondersi del Covid-19 e alle conseguenze sociali che ne sono derivate, la Chiesa locale intende dare un segno concreto di vicinanza alle persone, alle famiglie e agli operatori economici che vivono un momento di difficoltà finanziarie a causa dell’attuale emergenza.

«Il tempo che abbiamo vissuto è stato certamente “anomalo” perché segnato dall’assenza dei fedeli nelle chiese, ma non dalla vicinanza spirituale e dalla preghiera. Come pure, non è mancata l’attenzione alle situazioni di povertà poiché da molte parti si è continuato a portare avanti il servizio delle Caritas parrocchiali per far fronte ai bisogni di sempre e a quelli nuovi, per i motivi che conosciamo – ha evidenziato Mons. Giovanni Checchinato -. La Conferenza Episcopale Italiana (CEI), tra i vari interventi, ha voluto destinare risorse, già consegnatealle diocesi italiane, per sostenere situazioni locali, ma con clausole ben precise.

Per questo: una parte della somma erogata dalla CEI sarà destinata alla Caritas diocesana di San Severo, che ha approntato un progetto (si può consultare il sito: www.caritasdiocesisansevero.it)a favore delle famiglie che hanno perso il lavoro a causa dell’emergenza sanitaria; un’altra parte sarà devoluta alle parrocchie per sostenere e far fronte ad alcune esigenze economiche causate dalle limitate risorse economiche di questo periodo».

Il Fondo diocesano di solidarietà per l’emergenza Covid-19 è costituito da una parte del fondo straordinario “8×1000”2020 che la CEI ha destinato alla diocesi di San Severo per affrontare bisogni di persone e famiglie in difficoltà a causa della crisi sanitaria. Il Fondo sarà gestito dalla Caritas diocesana di San Severo e dalla Fondazione “Il Mandorlo fiorito”.

Modalità di domanda.

Chi è in possesso dei requisiti può scaricare la domanda dal sito della Caritas diocesana, compilarla e inviarla alla e-mail: emergenza2020@caritasdiocesisansevero.it

LA DOMANDA VA INVIATA SOLO ALL’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA FORNITO.

I richiedenti verranno contattati da un operatore per la documentazione da produrre.

San Severo lì, 30 giugno 2020

