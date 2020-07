SAN SEVERO – SUMMER MAT 2020. PARTONO I LABORATORI ESTIVI PER I BAMBINI AL MAT…ALL’INSEGNA DELLA SICUREZZA E DELLA SPENSIERATEZZA

Dopo la fase di lockdown, necessaria al fine di rispettare le misure di contenimento anti Covid-19, il MAT riprende la sua tradizionale attività estiva con laboratori e iniziative per bambini dai 6 agli 11 anni.

L’estate è arrivata e anche il MAT ha orientato la sua programmazione verso i più piccoli ideando una serie di iniziative che spaziano dalla conoscenza dell’arte all’archeologia, dall’approfondimento delle civiltà antiche al mondo contemporaneo dei fumetti, per concludere il lungo viaggio con i ritmi musicali dell’estate e della letteratura contemporanea. Tutte le Arti sono coinvolte: si parte con l’universo un po’ bizzarro di Magritte fatto di pipe giganti, uccelli come nuvole e strane bombette, si continuerà omaggiando lo scrittore Gianni Rodari nel centenario della nascita, per poi passare ad indagare le civiltà antiche, e ampio spazio sarà dedicato alla musica e ai suoi ritmi, nonché al mondo fantasioso Disney.

In questa nuova fase di rinascita della cultura, il MAT, nel rispetto delle norme anti Covid-19, garantirà a operatori e pubblico un’adeguata sicurezza al fine di poter lavorare nella più totale serenità. Sono stati adottati tutti gli accorgimenti per poter svolgere le attività nel modo più corretto possibile e nel pieno rispetto delle norme; in tal senso, per partecipare alle attività laboratoriali sarà necessaria e obbligatoria la prenotazione, e sarà consentita la presenza del numero di soli nove partecipanti a laboratorio con due operatori a supporto. Il MAT, nel rispetto delle norme di sicurezza, non potrà fornire materiale per svolgere l’attività laboratoriale, ma saranno i partecipanti che dovranno portare da casa il proprio kit che sarà indicato al momento della prenotazione.

LE SEMPLICI REGOLE DA OSSERVARE:

• Numero totale di partecipanti ad attività: 9

• La PRENOTAZIONE è OBBLIGATORIA

• I laboratori saranno svolti a giorni alterni per consentire l’igienizzazione degli ambienti

• Gli accompagnatori e i bambini dovranno misurare al termoscanner la loro temperatura al momento dell’ingresso in museo

• Gli accompagnatori dovranno essere dotati obbligatoriamente di mascherina e dovranno avvicinarsi al punto di accoglienza, dotato di parafiato, uno alla volta, rispettando la distanza sociale di 1,5 m; se necessario, l’accompagnatore di ciascun bambino dovrà aspettare pochi minuti a piano terra, dove ci sarà il primo punto di accoglienza

• Gli accompagnatori non potranno accedere nella sala laboratorio, ma dovranno rimanere sempre nei punti di attesa

• I bambini partecipanti dovranno, per motivi di sicurezza e di igiene, portare da casa il materiale necessario per svolgere l’attività (il kit sarà quello di cui ogni bambino è ordinariamente dotato per l’attività scolastica)

• I bambini potranno usufruire di gel igienizzanti per le mani

• Quando possibile, l’attività didattica si svolgerà all’aperto nel giardino del Chiostro del MAT.

QUESTA L’ACCATTIVANTE OFFERTA DIDATTICA DEL MAT INIZIATA IL 29 GIUGNO:

È tempo di sole

Vi siete mai chiesti come facessero gli antichi a misurare il tempo? Molte civiltà primitive erano solite osservare i corpi celeste per determinare in quale giorno o stagione si trovassero; Il più semplice strumento utilizzato per misurare il tempo durante l’antichità è stata la meridiana. Divertiamoci insieme a scoprire i segreti degli antichi e a costruirne una!

• Venerdì 03 luglio 2020 orario 10.00-11.30

La casa volante di Gianni Rodari

Immersi nell’universo rodariano i bambini saranno coinvolti prima nella lettura appassionata de La casa volante e successivamente si potranno cimentare nella realizzare di una ‘casa’ con la tecnica degli origami di carta.

• Lunedì 06 luglio 2020 orario 10.00-11.30

Le nuvole di Magritte

Un viaggio nel mondo surreale dell’artista belga Renè Magritte. I bambini potranno disegnare e colorare i cieli di Magritte pieni di nuvole dalle forme bizzarre e di altri oggetti insoliti (mele, pipe, bombette ecc…). Un universo irreale in cui si gioca con la creatività e la fantasia.

• Mercoledì 08 luglio 2020 orario 10.00-11.30

È tempo di sole (Servizio Civile)

• Venerdì 10 luglio 2020 orario 10.00-11.30

Summer music

Ogni estate che si rispetti ha la sua colonna sonora di riferimento, sulle note dei tormentoni estivi degli ultimi anni potrete cimentarvi nel creare il vostro ritmo preferito!

• Lunedì 13 luglio 2020 orario 10.00-11.30

In vacanza con Topolino

Ormai è tempo di mare e di sole, ma secondo voi il nostro amico Topolino andrà anche lui in vacanza? Per scoprirlo vi aspettiamo in questo divertente appuntamento, in cui potrete scoprire i personaggi e le mete delle sue vacanze. Munitevi di fantasia e creatività per disegnare un’estate tutta Disney!!!

• Mercoledì 15 luglio 2020 orario 10.00-11.30

La torcia magica

Con un’insolita tecnica grafica dagli abissi inesplorati attraverso una “magica torcia” si riporteranno alla luce animali marini, conchiglie e tesori nascosti. Sei curioso di scoprire questa attività? Prenota subito!

• Venerdì 17 luglio 2020 orario 10.00-11.30

Prehistory’s got talent

Scopri il tuo talento … Sei un mammuth? O ti senti più un homo habilis? O un aspirante sciamano? Dovrai scoprirlo tu stesso affrontando un viaggio indietro nel tempo.

• Lunedì 20 luglio 2020 orario 10.00-11.30

Prehistory’s got talent

• Mercoledì 22 luglio 2020 orario 10.00-11.30

La torcia magica

• Venerdì 24 luglio 2020 orario 10.00-11.30

La casa volante di Gianni Rodari

Per informazioni e prenotazioni dei laboratori: MAT Museo dell’Alto Tavoliere Piazza San Francesco, 48 San Severo (FG) Tel. 0882.339611 Email: mat.sansevero@comune.san-severo.fg.it Facebook: Mat Museo dell’Alto Tavoliere

Twitter: @MATSanSevero Instagram: mat_museo_alto_tavoliere

SAN SEVERO, 1 luglio 2020

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo