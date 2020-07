CERIGNOLA – Scappa  a bordo di un’autovettura non ottemperando all’ALT, arrestato sorvegliato speciale di P.S.

CERIGNOLA (FG). Scappa a bordo di un’autovettura non ottemperando all’ALT, arrestato sorvegliato speciale di P.S..

Alcuni giorni fa, i militari della Stazione Carabinieri di Cerignola, nel corso di un servizio di controllo del territorio volto alla prevenzione dei reati, hanno arrestato, per resistenza a Pubblico Ufficiale e violazione della Sorveglianza Speciale di P.S con obbligo di soggiorno nel Comune di Cerignola, un 32enne del luogo, già noto alle forze di polizia.

L’uomo, nonostante non fosse in possesso della patente di guida, poiché ritirata a seguito della sottoposizione alla misura della Sorveglianza Speciale, è stato notato dai Carabinieri mentre era alla guida, nel centro cittadino, di un’utilitaria. I militari, pertanto, gli hanno intimato di fermarsi ma quest’ultimo si è dato alla fuga, mettendo in pericolo i molti pedoni che percorrevano in quel momento le vie del centro. I Carabinieri però, avendolo chiaramente riconosciuto, hanno raggiunto la sua abitazione, bloccandolo poco dopo. L’uomo è stato dunque arrestato e sottoposto, su disposizione del Pubblico Ministero, agli arresti domiciliari in attesa dell’Udienza di convalida, al termine della quale il Giudice del Tribunale di Foggia confermava la misura cautelare.

Il soggetto è stato anche deferito per guida senza patente in quanto, nonostante gli fosse stata revocata, era già stato fermato più volte nei mesi scorsi alla guida di autovetture.