SAN SEVERO – MICHELE CAMPANOZZI: “UN PENSIERO IN CAMMINO” PICCOLO VIDEO – DOCUMENTARIO SU UN GRANDE PENSATORE. IL PERCORSO, GLI OBIETTIVI RAGGIUNTI E QUELLI A VENIRE

MICHELE CAMPANOZZI: “UN PENSIERO IN CAMMINO”

PICCOLO VIDEO – DOCUMENTARIO SU UN GRANDE PENSATORE

IL PERCORSO, GLI OBIETTIVI RAGGIUNTI E QUELLI A VENIRE

In una società multimediale come quella in cui viviamo e in cui l’evoluzione tecnologica tocca tutti i campi della società, compresi quelli culturali, un modo efficace per sintesi ed incisività nella conoscenza di un autore è senz’altro quello costituito da immagini, scritti e video che realizzano un vero e proprio documentario breve, parabola sul percorso umano ed intellettuale di uno dei più concreti pensatori di Capitanata. La presentazione che segue a cura dello stesso professor Michele Campanozzi.

“Questo video è un dono che ha voluto farmi mio figlio Ettore, informatico, in occasione del ricordo dei miei Quaranta anni di Attività Culturale della mia vita organizzato dalla Amministrazione Comunale di San Severo durante la serata del 2 marzo 2009 presso la sala Conferenze del Teatro Comunale “G. Verdi” di San Severo. Alle opere citate fino a quella data sono da aggiungere altre pubblicate negli anni successivi fino a gennaio di questo anno e precisamente: Anche gli animali hanno un’anima! Per una teologia degli animali (2011), Evoluzione del pensiero e linguaggio del vuoto (2013), La Teologia della Vita (2015), Oltre l’angolo: il Metaumanesimo (2016), Conversioni (2017), Pensieri oltre…(2019), Una Risposta ai grandi “Perché” (2020). Sono di imminente pubblicazione: Oltre l’orizzonte degli eventi (2020), Elogio della Tranquillità (2020), Relativo e Assoluto (2020), Una vita fluida (2020). Un Grazie all’Autore del dono e a chi avrà la pazienza di seguirne il racconto”.

N. M. C.

Per visionare il video cliccare sul link seguente