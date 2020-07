APRICENA – IL SINDACO E IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CHIEDONO ALLA MINORANZA MAGGIORE RISPETTO DEI RUOLI ISTITUZIONALI

IL SINDACO E IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE CHIEDONO ALLA MINORANZA MAGGIORE RISPETTO DEI RUOLI ISTITUZIONALI. SULLA PROPOSTA DI IMPIANTO PER I RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI A POGGIO IMPERIALE L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE FA CHIAREZZA. APRICENA. –

Dispiace molto dover utilizzare il ruolo istituzionale per fare chiarezza sulla questione della proposta di un’azienda barese di una discarica nel territorio del Comune di Poggio Imperiale, ma si rende necessario un chiarimento vista la confusione, la strumentalizzazione e le inesattezze dichiarate dai consiglieri della lista DEMOCRATICAMENTE. Il Sindaco Antonio Potenza ed il Presidente del Consiglio comunale Martino Specchiulli chiedono ai consiglieri di minoranza di essere più corretti istituzionalmente e di non fare affermazioni false e tendenziose su cose mai dichiarate da nessun membro dell’Amministrazione Comunale sulla questione. Nella seduta del Consiglio Comunale del 30 Giugno 2020 il Sindaco di Apricena ha fatto una informativa iniziale sulla questione discarica dichiarando pubblicamente la contrarietà all’iniziativa in oggetto. Ha affermato inoltre che tale contrarietà sarebbe stata successivamente espressa ufficialmente in tutte le sedi, anche laddove il Comune di Apricena non dovesse essere coinvolto nelle attività amministrative. A tal proposito, nella giornata odierna, è arrivata comunicazione ufficiale al protocollo del Comune di Apricena in cui si chiede la partecipazione dell’Ente alla conferenza di servizi che discuterà tecnicamente della questione. La Giunta comunale, presieduta in data odierna e come ogni giovedì dal Sindaco, ha appena deliberato la contrarietà alla realizzazione della discarica e ciò sarà comunicato in sede di conferenza in Provincia. Tale contrarietà sarà portata anche all’attenzione del Consiglio comunale per una presa d’atto definitiva. Si chiarisce inoltre, a scanso di equivoci, che non vi è stata alcuna richiesta ufficiale di Consiglio comunale da parte della minoranza, dal momento che la convocazione nasce dall’intesa politica raggiunta in seno alla Conferenza dei capigruppo in data 01/07/2020. Per quanto concerne l’ufficio cave intercomunale (con i comuni di Lesina e Poggio Imperiale) ricordiamo che lo stesso non è ancora operativo, come ritenuto erroneamente dalla minoranza, semplicemente perché gli altri 2 comuni non hanno ancora aderito, deliberando in tal senso in Consiglio comunale (cosa fatta dal nostro Comune durante il Consiglio comunale del 12/03/2020 in cui la minoranza non ha partecipato). Che si debba fare politica è un diritto sacrosanto di tutti i gruppi consiliari e di tutti i cittadini, ma bisogna riportare SEMPRE i fatti nel solco della realtà. REALTÀ BEN RISCONTRABILE ASCOLTANDO LA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 GIUGNO 2020. Ogni tentativo di distorcere la verità non può che ledere la serenità della discussione democratica e creare inutili quanto inesistenti allarmismi nella cittadinanza. Per trasparenza e opportuna informazione alla cittadinanza.