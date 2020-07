BASKET SERIE A2 – La pantera è tornata: Ogide confermato a San Severo!

Colpaccio della società del Presidente Amerigo Ciavarella che riesce a confermare Andy Ogide, come confermato appena confermato nella conferenza stampa. “Andy con senso di appartenenza ha accettato la nostra richiesta – le parole del neo socio Paolo dell’Erba – Sarà il nostro uomo di punta e siamo davvero felici di averlo confermato”.

‘Black panther’, come lo hanno simpaticamente ribattezzato i tifosi per le movenze feline e il graffiante senso del canestro è giunto in Capitanata ad inizio 2020, dopo aver militato nelle file di Piacenza ad inizio stagione viaggiando a 15 di media in 24′ di utilizzo e 12 di valutazione, incrementati a 18 realizzazioni, 8 rimbalzi e 21 di valutazione media sul parquet del Palacastellana: una sorta di uomo della provvidenza che insieme a coach Lardo ha riportato la compagine dauna dall’ultimo al decimo posto in appena due mesi.

Comincia dunque a profilarsi lentamente il roster che prenderà parte alla seconda storica stagione consecutiva in A2, restate connessi e…. Come together!!!

Umberto d’Orsi

Ufficio stampa Cestistica Città di San Severo