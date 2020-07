FOGGIA – FURTI DI RAME – OPERAZIONE “ORO ROSSO”:  LA POLIZIA DI STATO DENUNCIA AUTODEMOLITORE PER VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA AMBIENTALE

Nell’ambito della 3^ giornata “Oro Rosso”, organizzata in ambito nazionale sul tema del contrasto ai furti di rame, gli Agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Puglia Basilicata e Molise, hanno controllato 24 siti, tra aziende che trattano la rottamazione dei metalli e depositi lungo la linea ferroviaria e su strada. Durante l’operazione sono stati impegnati 36 operatori della Polizia Ferroviaria che hanno identificato 91 persone.

In particolare, nella provincia di Foggia, nell’ambito delle verifiche ad un’attività di autodemolizione, gli Agenti hanno accertato la consistente presenza di veicoli e parti di essi, posti su terreno sterrato, non pavimentato, in violazione delle disposizioni riguardanti la normativa ambientale, pertanto il titolare dell’attività è stato denunciato ai sensi del Codice dell’Ambiente (D.lgs. nr.152/2006) e l’area sottoposta a sequestro penale.

La Polizia Ferroviaria, a livello nazionale, nell’ambito del contrasto ai reati riguardanti il traffico dell’oro rosso (furti, ricettazione), svolge altresì attente verifiche riguardanti il rispetto della normativa ambientale, a tutela della salute di tutti i cittadini.