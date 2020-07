MARGHERITA DI SAVOIA – ISTITUITO IL PRESIDIO SANITARIO PER I LIDI BALNEARI IN COLLABORAZIONE CON IL 118 DELLA ASL BT

In occasione della stagione estiva 2020 è stato istituito, in collaborazione con la Direzione Generale della ASL BT e con il 118 il servizio di Primo Soccorso con autoambulanza di soccorso avanzato destinata al Comune di Margherita di Savoia con dotazione tecnologica che consente di avere a bordo le apparecchiature collegate al Sistema Regionale di Telecardiologia per la diagnosi di infarto, che affiancherà il mezzo 118 già presente.

Il servizio sarà gestito dal 118 della ASL BT ed è stato affidato all’AVM (Associazione Volontari Margheritani): sarà attivo per l’intero periodo estivo, sino al 30 settembre, dalle 10.00 alle 18.00: un’autolettiga mobile con a bordo personale sanitario e munita della strumentazione necessaria sarà a disposizione esclusiva degli stabilimenti balneari di Margherita di Savoia e della sua numerosa utenza.

L’iniziativa, che viene riproposta a distanza di circa 15 anni ma con tecnologie molto più avanzate, verrà ufficialmente presentata lunedì 6 luglio alle 9.30 con una conferenza stampa che si svolgerà presso il centralissimo Lido Hotel alla presenza del Sindaco di Margherita di Savoia avv. Bernardo Lodispoto, dal consigliere regionale Filippo Caracciolo, del Direttore Generale della ASL BT avv. Alessandro Delle Donne, del Coordinatore Regionale del Servizio 118 per la ASL BT dott. Donato Iacobone e dal Presidente dell’Associazione Stabilimenti Balneari Margherita di Savoia avv. Antonio Capacchione.

«Sono veramente orgoglioso di poter dichiarare – afferma il sindaco Lodispoto – che per tutto il periodo estivo è stato predisposto questo servizio sanitario all’avanguardia a beneficio esclusivo degli stabilimenti balneari di Margherita di Savoia e dei loro utenti. Ringrazio il Direttore Generale della ASL BT avv. Alessandro Delle Donne ed il Coordinatore Regionale del Servizio 118 per la ASL BT dott. Donato Iacobone per la sensibilità dimostrata nell’accogliere la nostra richiesta che è pensata per tutelare la salute dei nostri bagnanti e per far vivere loro un’estate in totale sicurezza. Il mio ringraziamento va esteso naturalmente anche al consigliere regionale Filippo Caracciolo, come sempre in prima fila per la tutela dei diritti del nostro territorio».