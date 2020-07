SAN SEVERO – SAN SEVERO DEMOCRATICA SODDISFATTA PER LA RIDUZIONE DELLE IMPOSTE

San Severo Democratica esprime grande soddisfazione per l’ennesimo risultato raggiunto, dopo un lungo lavoro della III Commissione Bilancio, presieduta dal Consigliere Comunale Gianni Florio, possiamo comunicare alla cittadinanza la riduzione della Tari per 3 mesi per le attività chiuse durante il lockdown, in base ai codici Ateco.

Le esenzioni della Tosap permanente, temporanea e della Tari Giornaliera per 6 mesi dal 1 Maggio al 31 ottobre per le attività commerciali e mercatali. Le riduzioni/esenzioni sono a carico della fiscalità comunale e inserite nel bilancio comunale.

Sono finanziate interamente dalle economie ottenute con la rinegoziazione dei mutui in essere con Cassa Depositi e Prestiti per un importo di 400 mila euro.

Ancora una volta l’Amministrazione Comunale risponde alle esigenze degli esercenti, a differenza di quello che comunica il centrodestra alla cittadinanza che non perde occasione, di strumentalizzare e di fomentare discussioni inutili.

I risultati parlano e continueranno a parlare, quando si vorrà iniziare a fare politica seria, saremo sempre disponibili ad ascoltare.

San Severo Democratica