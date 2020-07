SAN NICANDRO GARGANICO – RITORNA IL MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO FIAMMA TRICOLORE. CARNEVALE SEGRETARIO

SAN NICANDRO GARGANICO:

CON GINO CARNEVALE SI RIACCENDE LA FIAMMA DEL MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO DESTRA ITALIANA

San Nicandro Garganico avrà un coordinamento e un suo partito Fiamma Tricolore MSI. Il segretario Nazionale Attilio Carelli sentito il parere del segretario Regionale Egidio Personnè nominano come suo segrtario Gino Carnevale.

Il Movimento Sociale Fiamma Tricolore è il Partito degli Italiani e, come tale, ha il compito di difenderne il primato e salvaguardarne gli interessi, sul piano politico, economico e militare, promuovendo il futuro e la crescita della Nazione.

L’Identità Italiana va difesa in tutte le sue forme, nei suoi aspetti tradizionali e popolari, nelle sue specificità territoriali e nella memoria storica , anche con il recupero dei valori e del simbolismo nazionale. Di fronte a chi pensa che l’Italia e l’Europa abbiano cessato di rappresentare un modello di Civiltà, di fronte a chi crede, in “un’ottica mondialista”, che la Nazione debba sparire.

San Nicandro Garganico è uno dei comuni della Provincia di Foggia che in passato ha avuto una forte fede di destra e la Fiamma ha avuto referenti bravi e assidui portatori di valori e dedizione alla politica sana, un esempio è stato Gino Tiscia che nella sua lunga militanza ha saputo dare umiltà e senso del dovere educando molti giovani all’amore per questo simbolo e la storia che ci ha tramandato.

Un territorio orfano di questo simbolo non può vivere la politica. C’è bisogno di rappresentanti validi e capaci con una caparbietà tale di imporsi sulla politica degli inciuci e del falso.

Il neo segretario Gino Carnevale è fiducioso perchè tanti sono gli incoraggiamenti e la stima che ripongono in questa nuova avventura in provincia di Foggia. C’è voglia di valori e di rigore. C’è voglia di rispetto e di far rispettare. C’è voglia di fare una politica trasparente aperta e cordiale con tutti ma chiusa invece a chi ha interessi personali e idee contraddittorie. Con se Gino Carnevale ha voluto il suo amico fraterno Antonio Berardi che non ha mai abbandonato. C’è un futuro che aspetta il nostro lavoro e i cittadini non possono più aspettare. Il primo passo sarà quello di istituire subito una segreteria composta da gente interessata e attenta ai problemi del territorio. Inizierà a contattare i partiti sani e liberi da manovre sinistre. Il colloquio e l’ascoltare sarà alla base di tutto. Molti sono i paesi foggiani che stanno rispondendo positivamente al neo segretario perchè è suo interesse e un suo sogno ridare calore, personalità e soprattutto rendere protagoniste tutte le segreterie dei paesi dell’intera Provincia. La Regione Puglia deve essere forza trainante perchè dal Sud dobbiamo spingere e dare la giusta propulsione in tutta la nostra Italia che oggi è orfana di valori e uomini che li possono far rispettare.

E’ un simbolo che ha un certo peso, una importanza non indifferente. Portarlo con se carica di forti responsabilità perchè rappresenta gli italiani e i loro diritti al lavoro,alla giustizia, alla sicurezza, alla famiglia, allo sviluppo, all’assistenza agli anziani e ai bambini orfani o ai bambini poveri e non a caso ci sarà grande interesse e attenzione alla nostra Fondazione Zaccagnino.

Siamo per il rispetto, in Italia come altrove, del principio d’autodeterminazione e del principio secondo cui ogni Popolo deve disporre di un proprio territorio commisurato alle proprie esigenze demografiche (spazio vitale). Politiche per la Famiglia e il consolidamento della Comunità nazionale.

Sono necessarie ed urgenti politiche sociali di sostegno alla Famiglia, pietra angolare della società, centro nevralgico del consolidamento e del potenziamento della Comunità di Popolo. La costituzione di una Famiglia è essenziale atto per lo sviluppo e l’ascesa della Nazione e del suo benessere economico, sociale e culturale. Di conseguenza, la Famiglia va difesa e salvaguardata per una sana politica demografica; la Famiglia e lo Stato insieme sono votati alla tutela ed alla protezione dell’infanzia e della giovinezza. Deve essere sostenuta e difesa sotto ogni aspetto la Famiglia naturale.

Contro il preoccupante calo delle nascite, contro la crescente disgregazione familiare e sociale, devono essere attuate politiche di difesa, di incentivo e di sostegno della Famiglia naturale e tradizionale.

Vanno tutelate le fasce più deboli, dai bambini agli anziani: questi ultimi, una volta ritenuti emblema di saggezza e riferimento per l’intera società, oggi, in pieno “clima di furore consumista”, sono relegati, in quanto irrilevanti produttori – consumatori, ai margini della vita sociale. Noi vogliamo che agli anziani sia riconosciuto il ruolo tradizionale che le grandi Civiltà ad essi hanno sempre accordato e il dovuto rispetto per chi ha fattivamente costruito il presente e posto le basi del futuro.

“Se si vuole avere peso nel panorama politico bisogna averlo innanzitutto nell’immaginario e nel cuore del nostro popolo” . Egidio Carelli segretario nazionale MSI