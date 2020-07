Uccisa a colpi di arma da fuoco in un pianterreno di via Fabriano, periferia di Cerignola. Questa la triste fine di Nunzia Compierchio, 41 anni, ennesima vittima di femminicidio in provincia di Foggia. La polizia ha fermato l’ex marito, il 44enne Angelo Di Meo, disoccupato, inizialmente fuggito ma poi fermato dagli agenti. L’uomo è stato sottoposto ad interrogatorio in commissariato, alla presenza del pm.

Stando alla ricostruzione degli investigatori, Di Meo si sarebbe presentato a casa della donna intorno alle 14. Avrebbe fatto fuoco appena arrivato, esplodendo colpi di pistola contro la Compierchio. Dopo aver ucciso l’ex moglie, l’uomo sarebbe scappato per rifugiarsi a casa del padre dove è stato raggiunto dagli agenti di polizia. Aveva ancora con sé la pistola, a salve ma modificata e resa letale. (in alto a destra, foto Maizzi) Fonte l’immediato