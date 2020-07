FOGGIA – FATIGATO: “TAGLIO DELL’ERBA AL CAMPO DEL CEP DOPO L’INTERVENTO DEL M5S”

TAGLIO DELL’ERBA AL CAMPO DEL CEP DOPO L’INTERVENTO DEL M5S

“Dopo la diretta insieme alla consigliera regionale Rosa Barone e la nostra netta presa di posizione sulla condizione del campo San Paolo al Cep, oggi la cooperativa Foggia Più Verde ha finalmente tagliato l’erba dal rettangolo di gioco, che per mesi è stato ricettacolo di germi per tutto il quartiere a forte pericolo di incendio. Resta solo qualche ingombrante, che, ci è stato assicurato, sarà rimosso nei prossimi giorni dall’Amiu Puglia. Ringrazio l’assessore all’Ambiente del Comune di Foggia Matteo De Martino, sempre disponibile al confronto e al lavoro e ringrazio anche il collega consigliere Dario Iacovangelo per la sua collaborazione. Quando si tratta della città e dei suoi beni comuni non ci sono colori politici, occorre lavorare tutti insieme per garantire sicurezza e vivibilità alla nostra comunità. Resto in attesa di capire se l’amministrazione Landella voglia dare seguito al discorso sul project financing per il Campo San Paolo o se intende invece avviare un nuovo percorso per valorizzare lo spazio, che, mai come in questo periodo pandemico, è utile ai ragazzi per il loro tempo libero e per attuare al meglio il distanziamento sociale”.

Lo dichiara il consigliere comunale e capogruppo del M5S al Comune di Foggia Giuseppe Fatigato.