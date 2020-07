SAN SEVERO – IL COMUNE OTTIENE NUOVAMENTE LA QUALIFICA DI “CITTA’ CHE LEGGE” PER IL BIENNIO 2020 – 2021

IL COMUNE DI SAN SEVERO OTTIENE NUOVAMENTE LA QUALIFICA DI “CITTA’ CHE LEGGE” PER IL BIENNIO 2020 – 2021

Il Comune di San Severo – Assessorato alla Cultura ha ottenuto ancora una volta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo – Centro per il Libro e la Lettura, la QUALIFICA “CITTÀ CHE LEGGE” 2020-2021.

“Ancora una volta dal Centro per il libro e la lettura giunge un riconoscimento importante per la nostra città – dichiara l’Assessore alla Cultura Celeste Iacovino -. L’attribuzione al Comune di San Severo di tale qualifica rappresenta un giusto stimolo a continuare il percorso di promozione e valorizzazione del nostro territorio della lettura intrapreso da doversi anni grazie al lavoro della Biblioteca Comunale Alessandro Minuziano e delle numerose associazioni culturali operanti sul territorio che, con le loro iniziative, hanno contribuito a raggiungere questo traguardo”.

Una Città che legge ha il compito di garantire in tutti i modi ai suoi cittadini l’accesso ai libri e alla lettura, non solo attraverso biblioteche e librerie, ma anche con l’organizzazione e la partecipazione a festival, rassegne o fiere dedicate.

Anche quest’anno il Comune di San Severo ha partecipato alla campagna nazionale IL MAGGIO DEI LIBRI ed ospiterà diversi festival dedicati alla Poesia e alla Narrativa, già programmati da tempo e rinviati (per la pandemia COVID 19) ai prossimi mesi.

Il Comune di San Severo è rientrato tra i soli 73 comuni italiani ammessi, tra quelli con popolazione tra i 50mila e i 100mila abitanti, grazie alle numerose azioni di promozione alla lettura poste in essere dall’Amministrazione Comunale e alla realizzazione di numerosi e rilevanti progetti culturali, incentrati sulla diffusione della lettura «come valore riconosciuto e condiviso.

SAN SEVERO, 6 luglio 2020

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo