SAN SEVERO – IN VIA SAN BERNARDINO ARRESTATO UN 25ENNE: AVEVA EROINA NASCOSTA NELLE PARTI INTIME

L’1 luglio u.s. , Agenti del Reparto Prevenzione Crimine nel corso di un servizio di prevenzione e repressione dei reati in genere, nel transitare lungo Via San Bernardino, controllavano due giovani incensurati, uno dei quali consegnava spontaneamente ai poliziotti un involucro in cellophane trasparente, contenente sostanza di colore bianco, verosimilmente cocaina, per un peso di circa 1 grammo.

Dalla perquisizione personale che ne conseguiva, veniva rinvenuto addosso alla stessa persona, celato nelle parti intime, un ulteriore involucro in cellophane trasparente, del tipo eroina per un peso di circa 10 grammi.

Alla luce di quanto emerso il fermato un giovane di 25 anni, molisano, dopo le formalità di rito veniva tratto in arresto per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.