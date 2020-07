SAN SEVERO – LA POLIZIA SORPRENDE TANTI GIOVANI IN PIENO CENTRO, IN VIA DEI QUARANTA… SCAPPANO.. VENGONO INSEGUITI… RITROVATI 100 GRAMMI DI DROGA!

Nella giornata del 3 luglio Agenti del Reparto Prevenzione Crimine, nel transitare in una zona centralissima della città, notavano un gruppo di persone stazionare in via dei Quaranta. Questi alla vista della volante si davano alla fuga, ne nasceva un inseguimento in auto e poi a piedi fino a Via Soccorso, dove gli ignoti si disfacevano di un sacchetto di cellophane facendo perdere le loro tracce. Il sacchetto rinvenuto e sequestrato conteneva circa 100 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana.