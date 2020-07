SAN SEVERO – LE DIRETTE DELL’ORSA. GIOVEDÌ 9 LUGLIO LUCIO TOMA PRESENTA STRADA DI DAMOCLE

LE DIRETTE DELL’ORSA

giovedì 9 luglio alle 18.30 sulla pagina Facebook della libreria Orsa Minore

LUCIO TOMA

presenta

STRADA DI DAMOCLE

(Arcipelago Itaca, 2020)

con Anna Maria Curci

“Ho letto Strada di Damocle e mi è parso senz’altro un libro interessante. Ho trovato intelligente e graffiante l’humor nero à la Swift, espresso con un linguaggio piano, privo di enfasi, aperto alla contemporaneità, senza il timore di suonare antipoetico. Anzi, con il coraggio di osservare e classificare tutto ciò che riguarda il presente, il pop, l’alto e il basso, il Midcult insomma – direbbe MacDonald -, e di inserirlo in un “tutto” poetico zanzottiano.” (Alberto Fraccacreta)

“In Strada di Damocle, la sua ultima raccolta di poesie edita da Arcipelago Itaca, il luogo comune viene piegato (o piagato?) fino a diventare il microfono per dire l’indicibile e il grimaldello per risolvere quella sciarada ilare e amara che è la vita. È poesia del quotidiano al suo massimo fulgore, dentro ci sono le chiacchiere del parrucchiere, i riti delle feste patronali e quelli dei centri commerciali, i rovesci di un’esistenza perennemente all’erta eppure coraggiosa fino all’azzardo.” (Alessandro Perna)

Lucio Toma, docente, poeta e giornalista, è nato nel 1971 a San Severo (FG). Nel 1999 pubblica Zigrinature (All’insegna del Cinghiale ferito) e nel 2006 A Gonfie Vene (Ianua editore, prefazione di Plinio Perilli). Ha collaborato con magazine locali e quotidiani, ha presentato eventi letterari e interventi critici. Ha codiretto, per Radio Gargano, la rubrica Books & Music. È risultato finalista e vincitore di alcuni concorsi poetici. Alcuni suoi versi sono apparsi su varie antologie [(Letteratura del ‘900 in Puglia. 1970-2008, Sotto il cielo più largo del mondo (2016), iPoet (Lietocolle 2017)] e riviste anche on line (“versanteripido”, “Poetarum Silva”, “Poesia ultracontemporanea”, “Tinelli poetici”, “L’ombra delle parole”).