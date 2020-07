SAN SEVERO – RITORNA “UN’ALTRA ESTATE”. LA ‘SOCIAL HIT’ TARGATA TARTAGLIONE – REGINA

LA ‘SOCIAL HIT’

TARGATA TARTAGLIONE – REGINA

Quella che ci aspetta sarà senz’altro un’estate particolare, segnata dalle conseguenze della pandemia di Covid ’19. Ma anche tra le limitazioni e le nuove abitudini, sulle spiagge e per le strade non potrà certo mancare la musica!

E così rieccola qui, Un’altra estate, il singolo scritto e prodotto da Nazario Tartaglione che, interpretato da Simona Regina, ha conquistato i social locali con migliaia di ascolti, condivisioni e commenti.

“Il sole non smetterà di brillare e scaldarci, il mare non fermerà la sua danza e noi non smetteremo di vivere e sognare una vita migliore, e allora perchè fermare la musica?” commenta Tartaglione, già autore della canzone manifesto Gargano mio e de Il Canzoniere di San Severo.

Un brano riuscito a fare breccia tra gli ascoltatori del web, anche tra quelli più difficili, mettendo d’accordo proprio tutti, grazie a un mix di groove e tinte sonore, in cui poesia e leggerezza risuonano, senza mai stancare l’ascoltatore.

Sonorità pop dance, ritmiche di Puglia, orecchiabilità, forza vocale e fotografica, insieme al testo e al video paesaggistici, segnano la cifra di un’autoproduzione che lontana da sponsor e grandi riflettori descrive con successo le bellezze della Capitanata e del Bel Paese.

Realizzato nell’arco di un anno, Un’altra estate ha visto la preproduzione di diverse demo, fino a raggiungere l’equilibrio, l’energia giusta. Determinanti la tenacia dell’autore e produttore – curatore anche del video – e i colori vocali di Simona Regina, interprete accattivante che bene ha reso la sintesi tra la solarità della musica e la pittura dei versi.

Una canzone da vivere, verrebbe da dire, viste le costrizioni da cui siamo reduci, capace di accompagnare in un viaggio ideale tra locations e spiagge mozzafiato anche chi quest’estate dovrà forse rinunciare alle mete desiderate.

Radiofonica e tutta da ballare la hit made in Capitanata, che è possibile ascoltare al link seguente https://www.facebook.com/ 473305410067152/videos/21 77274995734202/ come sulla pagina Facebook Un’altra estate.

Per scaricare la canzone in mp3, anche nella versione per cellulari, cliccare sul seguente