TRINITAPOLI – OPERAZIONE “TURN OVER”, 12 ARRESTI NELLA NOTTE

OPERAZIONE “TURN OVER”

DELLA DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA DI BARI E DEI CARABINIERI DI FOGGIA







DALLE PRIME LUCI DELL’ALBA I CARABINIERI DI FOGGIA COADIUVATI DALLO SQUADRONE ELIPORTATO CACCIATORI PUGLIA, DAL NUCLEO CINOFILI DI MODUGNO E DAL 6° NUCLEO ELICOTTERI DI BARI, STANNO DANDO ESECUZIONE ALL’ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE NEI CONFRONTI DI 12 SOGGETTI PER ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA AL TRAFFICO DI STUPEFACENTI, AGGRAVATA DAL METODO MEFIOSO E DALLA DISPONIBILITA’ DI ARMI, FACENTI PARTE DI UN GRUPPO OPERANTE NEL COMUNE DI TRINITAPOLI (FG)







MAGGIORI DETTAGLI VERRANNO RESI NOTI NEL CORSO DI UNA CONFERENZA STAMPA CHE SI TERRÀ ALLE ORE 10.30 ODIERNE PRESSO QUESTO COMANDO PROVINCIALE IN VIA GUGLIELMI, 4, IN OTTEMPERANZA ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI SUL DISTANZIAMENTO SOCIALE.