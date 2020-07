BASKET – SERIE A2 – CESTISTICA SAN SEVERO – IL PROF. MORTELLARO A SAN SEVERO… ‘A TEMPO INDETERMINATO!’

Anche Chris Mortellaro è tra i riconfermati per la stagione 2020/21 nelle fila giallonere. Coach Lino Lardo che avevo già allenato “Silver fox” ad Udine ed aveva piacevolmente ritrovato il Paisa in Capitanata, non ha saputo rinunciare alla sagacia tattica, alla professionalità, alla tecnica e ad un punto di riferimento fondamentale nello spogliatoio a dir poco unici.

Basterebbe citare i 15 punti di valutazione media in poco più di 20′ di utilizzo uniti agli 8 punti e 8 rimbalzi nella stagione passata per spiegare l’importanza del 208 classe 1982 nel roster giallonero.

“Chris è una sorta di ‘polizza di assicurazione’ – dichiara il main sponsor Vittorio Pazienza – la sua riconferma ci dà garanzie sul rendimento della squadra ed anche sul ruolo da” Zio” per i nostri giovani, non potevamo scegliere di meglio”.

Welcome back, teacher!

Umberto d’Orsi

Ufficio stampa Cestistica Città di San Severo