CAPITANATA – UNIONE STOCCATORI CONFCOMMERCIO: “ LA CAMPAGNA GRANAIA È STATA AL DI SOTTO DELLE ASPETTATIVE. NO A SPECULAZIONI DEL MOMENTO”

UNIONE STOCCATORI CONFCOMMERCIO: “ LA CAMPAGNA GRANAIA È STATA AL DI SOTTO DELLE ASPETTATIVE. NO A SPECULAZIONI DEL MOMENTO”

“Quest’anno il granaio d’Italia ha prodotto al di sotto delle aspettative” . L’unione stoccatori di Foggia tira le somme sulla raccolta granaria appena conclusa. “La qualità della granella è alta, e la flessione del 30% della produzione per via dell’andamento climatico non deve preoccupare. Ci auguriamo che i prezzi tengano così da compensare la perdita di produzione ed evitare l’abbandono delle nostre terre” – ha dichiarato il presidente degli stoccatori, Lello Vocale.

“È necessario assicurare all’industria flussi costanti di grano nazionale e auspichiamo che questi vengano spalmati nel tempo, e alla parte produttiva la giusta remunerazione. Il nostro grano è molto richiesto per via della certificazione di origine utile per la realizzazione di pasta con grano 100% italiano. Evitiamo, quindi, speculazioni che cavalcano momenti emozionali come questo che stiamo vivendo e che possono provocare danni a tutti gli attori della filiera” – ha concluso l’Unione stoccatori di materie prima Confcommercio Foggia.