CERIGNOLA – DRAMMATICO INCIDENTE IN A14, MUORE IL CONDUCENTE DI UN CAMION IN FIAMME

Drammatico incidente stradale, nella tarda mattinata di oggi, in A14, dove all’altezza di Cerignola (direzione sud) ha preso fuoco un autoarticolato che trasportava alcol, probabilmente dopo aver urtato contro alcuni mezzi di servizio.

In una manciata di secondi il mezzo pesante si è trasformato in una torcia: per l’autotrasportatore non c’è stato nulla da fare, è deceduto intrappolato tra le fiamme.

Il fatto è successo all’altezza della direttrice chilometrica 554 direzione Taranto. Sul posto, numerose squadre dei vigili del fuoco e gli uomini della polizia autostradale per gli accertamenti del caso.

