SAN SEVERO – Il Comune destinatario di un finanziamento di € 310mila per interventi di riqualificazione agli edifici scolastici

Il Comune di San Severo destinatario di un finanziamento di € 310mila per interventi di riqualificazione agli edifici scolastici



Il Comune di San Severo ancora una volta ha visto premiare la propria attività progettuale ed è risultata destinataria di un importante finanziamento da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

La somma destinata al Comune di San Severo è pari a € 310.000,00: il finanziamento rientra nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.7 – Azione 10.7.1 – “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità”. Avviso pubblico per interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID – 19.

“Si tratta di un finanziamento decisamente importante per la nostra città – dichiara il Sindaco Francesco Miglio – con cui provvederemo a mettere in atto azioni riqualificative utili e ritenute indispensabili per gli edifici scolastici cittadini, anche alla luce della ripresa di frequenza scolastica prevista nel prossimo mese di settembre. Desidero ringraziare pubblicamente gli assessori che hanno seguito l’iter burocratico – il Vice Sindaco Salvatore Margiotta, Celeste Iacovino e Luigi Montorio – ed i competenti uffici comunali – in particolare il Geom. Raffaele Nardelli – che hanno predisposto e perfezionato la domanda al Ministero, consentendo alla nostra città di risultare destinataria di questo congruo finanziamento”.

SAN SEVERO, 8 luglio 2020

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo