SAN SEVERO – L’Edrecords recording studio seleziona n. 1 Artista per la presentazione di un progetto discografico

SELEZIONE PROGETTO DISCOGRAFICO

L’Edrecords recording studio di San Severo (FG) seleziona n. 1 Artista per la presentazione di un progetto discografico completo da realizzare nell’ambito del bando regionale “Puglia Sounds Record 2020/21”. La regione Puglia intende finanziare una serie di produzioni discografiche per il sostegno del sistema musicale Pugliese attraverso “Azioni di Valorizzazione della cultura e della creatività territoriale”.

L’Edrecords è tra gli studi di registrazione italiani in possesso dei requisiti per la creazione e promozione di nuove produzioni discografiche e valuterà candidature di Artisti che abbiano:

– residenza nella regione Puglia

– già pubblicato (alla data del 1 maggio 2020) almeno una produzione discografica

– partecipato alle fase finali di una o più rassegne e/o festival nazionali o internazionali

– avuto, relativamente alla produzione già pubblicata, riscontro su mezzi di informazione (sarà richiesta rassegna stampa).

E’ possibile richiedere informazioni o i dettagli per questa selezione esclusivamente via mail alla seguente casella di posta elettronica: info@edrecords.it

Le candidature dovranno pervenire all’Edrecords entro le ore 12.00 di martedi 14 luglio 2020.

Gli Artisti candidati devono essere liberi da vincoli contrattuali e, nel caso l’Edrecords valutasse positivamente la proposta, saranno tenuti a sottoscrivere un contratto di produzione discografica in esclusiva oppure una lettera di impegno precontrattuale.

L’adesione alla selezione è gratuita e, nel caso la commissione di esperti nominata da Puglia Sounds accogliesse il progetto presentato, all’Artista verrà realizzata la produzione completa di un progetto discografico inedito, la realizzazione di un videoclip, la stampa su cd, la distribuzione negli stores digitali e l’attivazione di un ufficio stampa per la promozione.

L’Edrecords recording studio, il primo studio di registrazione a San Severo dal 2001, collabora con le reti MEDIASET per la produzione di jingles e sonorizzazioni per CANALE 5, RETE 4 e ITALIA 1 ed è dotato di attrezzature di altissima qualità tecnologica. Organizza anche corsi di formazione, seminari e workshop inerenti gli aspetti della produzione musicale ed è convenzionato con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali per il progetto BONUS CULTURA (18app).

Per info: www.edrecords.it