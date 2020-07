CAPITANATA – Fondo grano duro, CONFAGRICOLTURA condanna l’inerzia del Ministro Bellanova

Fondo grano duro, pubblicato dal Governo il decreto per gli anni 2020-2022. E quello degli anni pregressi?

Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il Decreto ministeriale “Criteri e modalità di ripartizione delle risorse del Fondo grano duro”. Prendiamo atto della pubblicazione – rivela Confagricoltura Foggia – ma per i contributi degli anni pregressi quanto bisognerà ancora attendere?

Ricordiamo, infatti, che i cerealicoltori restano ancora in attesa di ricevere il contributo per gli anni 2017 – 2018 e 2019.

Confagricoltura Foggia, condanna l’inerzia del Ministro Bellanova su temi così importanti, da affrontare con estrema urgenza. Troppi ormai i problemi che assillano i produttori e poche le iniziative reali in favore delle imprese agricole.

I ricavi del grano ormai da qualche anno mettono a dura prova la redditività delle imprese agricole, chiediamo pertanto alle istituzioni, di approntare tutte le azioni in grado di ristorare gli agricoltori pesantemente colpiti dalle speculazioni in atto.

In particolare, Confagricoltura Foggia chiede al ministro delle Politiche agricole Teresa Bellanova di adoperarsi per mettere in atto tutte le misure di salvaguardia contemplate per il grano italiano, ponendo un freno alle importazioni selvagge e permettendo così una fisiologica risalita dei prezzi sul campo.