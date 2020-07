FOGGIA – Aperte le iscrizioni all’asilo Nido comunale “Tommy Onofri”

In vista dell’anno scolastico 2020-2021, sono aperte le iscrizioni all’asilo Nido comunale “Tommy Onofri” in Viale Luigi Pinto 6.

Le domande, compilate su apposito modulo di iscrizione, scaricabile dal sito www.comune.foggia.it , possono essere presentate fino al 31 luglio 2020, via e-mail al seguente indirizzo: asilonido@comune.foggia.it o direttamente presso la segreteria sita in Viale Pinto (numero telefonico 0881.716283) dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 e il martedì e il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

Eventuali iscrizioni tardive saranno ammesse nei limiti massimi di capienza consentiti. Possono essere iscritti bambine e bambini dai 3 ai 36 mesi. Si precisa che i 36 mesi dovranno essere compiuti dopo il 31.12.2020.

Orari di frequenza dell’Asilo:

– dal lunedì al venerdì ore 7.30 – 14.30 (a richiesta, tempo prolungato sino alle ore 18.30);

– il sabato ore 7,30 – 13.30

La frequenza al tempo prolungato dalle ore 7.30 alle ore 18.30 sarà possibile previa manifestazione di adesione da parte dei genitori, con riserva di comunicarne l’avvio dopo la verifica del raggiungimento di un numero minimo di adesioni e previa disponibilità dei fondi.

Si precisa che la frequenza al tempo prolungato, sino alle ore 18.30, prevede il pagamento di una quota di compartecipazione pari al 20% in più della retta mensile, calcolata per fasce ISEE, prevista per la frequenza ordinaria.