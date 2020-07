GARGANO – IL C.C. DI SAN SEVERO DEL SORDO – La mafia in tv? Siamo noi la vera forza di questo territorio 

La mafia in tv? Siamo noi la vera forza di questo territorio

In queste sere la Rai, forse in assenza di una importante programmazione televisiva, ha pensato bene di mandare in onda ‘Cose Nostre’ un approfondimento sulla mafia garganica.

Non voglio stare a rimuginare sulla opportunità o meno di mandare in onda il programma in piena stagione estiva anche perché credo che non c’è ne sia bisogno.

Una pagina di malavita brutta che ha macchiato per sempre la storia della capitanata ma che, al di là delle chiacchiere, è stata fronteggiata a testa alta dalla squadra Stato fatta di donne e uomini che, nei fatti, hanno dimostrato di essere più forti.

Una pagina che ci ha insegnato che alla fine lo Stato decide e vince sempre.

Uno Stato che negli ultimi anni ha rafforzato la propria presenza su un territorio tanto difficile ma altrettanto affascinante e pieno di cose da scoprire e da vedere.

Gli imprenditori locali, i cittadini, i turisti, gli amanti del mare e della natura non hanno niente da temere.

Noi siamo la forza del territorio e con noi ci sono le donne e gli uomini di Stato.

Facciamo la nostra parte!

Michele Del Sordo

Consigliere comunale