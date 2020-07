MARGHERITA DI SAVOIA – DA VENERDÌ 10 LUGLIO E SINO AL 1° NOVEMBRE RIPARTE IL COLLEGAMENTO QUOTIDIANO DA E PER L’AEROPORTO “KAROL WOJTYLA” DI BARI PALESE

DA VENERDÌ 10 LUGLIO E SINO AL 1° NOVEMBRE RIPARTE

IL COLLEGAMENTO QUOTIDIANO DA E PER L’AEROPORTO

“KAROL WOJTYLA” DI BARI PALESE

Parte venerdì 10 luglio, e durerà sino al 1° novembre, il servizio di collegamento tramite autobus fra l’aeroporto “Karol Wojtyla” di Bari Palese e la città di Margherita di Savoia: con la delibera di Giunta Regionale n. 1001 del 25 giugno 2020 sono stati definiti gli orari ed il periodo di esercizio alla luce del nuovo programma operativo dei voli.

Saranno quattro, come lo scorso anno, le corse giornaliere da e per l’aeroporto del capoluogo pugliese: le partenze sono fissate per le ore 4.15, 9.45, 15.30 e 19.25 dalla fermata sita in Piazza Gen. Dalla Chiesa; l’arrivo in aeroporto è previsto un’ora dopo.

Le partenze dall’aeroporto di Bari Palese per Margherita di Savoia sono invece alle ore 9.30, 12.45, 17.15 e 0.15, con arrivo a Margherita di Savoia 55’ più tardi.

Si è ovviamente detto felice per la decisione il Sindaco di Margherita di Savoia, avv. Bernardo Lodispoto: «Sono lieto che la Regione, alla luce degli eccellenti riscontri dello scorso anno che fecero registrare un incremento del 6% dei biglietti venduti, abbia confermato anche per il 2020 il collegamento fra la nostra cittadina e l’aeroporto di Bari. La nota emergenza sanitaria degli ultimi mesi ha costretto a rivedere alcuni aspetti organizzativi, ma con il ritorno alla piena operatività dello scalo aereo si può riprogrammare questo intervento che ha portato un gran numero di turisti nel nostro territorio ed in particolare a Margherita di Savoia. Ritengo che questo potrà essere un ottimo strumento per rilanciare le nostre attività del settore turistico, balneare, ricettivo, della ristorazione e del commercio che hanno pagato a caro prezzo le conseguenze dell’epidemia di Covid-19. Ringrazio per questa conferma e per la rinnovata fiducia il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, l’assessore regionale all’industria turistica e culturale Loredana Capone ed il consigliere regionale Filippo Caracciolo, sempre puntuale nella sua opera di sostegno al nostro territorio».