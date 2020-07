SAN SEVERO – ABUSIVISMO COMMERCIALE: SEQUSTRATO UN AUTOCARRO CON 1,5 QUINTALI DI PRODOTTI ITTICI

COMUNICATO STAMPA

ABUSIVISMO COMMERCIALE: SEQUSTRATO UN AUTOCARRO CON 1,5 QUINTALI DI PRODOTTI ITTICI

Nell’ambito dei controlli di polizia commerciale, eseguiti all’interno del mercato settimanale del giovedì di Via Togliatti, è stato sorpreso e sanzionato per €5160,00 un operatore commerciale che effettuava la vendita abusiva su area pubblica di prodotti ittici.

A carico del venditore abusivo è stato eseguito, altresì, il sequestro dell’autocarro con cui esercitava la vendita senza la prescritta autorizzazione con il contestuale sequestro dei prodotti ittici posti in vendita.

Durante le operazioni interveniva anche il personale ASL FG, il quale, accertava il mancato rispetto delle norme igienico sanitarie.

Il Comandante