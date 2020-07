SAN SEVERO – SAN SEVERO DEMOCRATICA, SODDISFAZIONE PER LA RIATTIVAZIONE DELLA PALAZZINA LIBERTY DI PIAZZA TONDI

SODDISFAZIONE PER LA RIATTIVAZIONE DELLA PALAZZINA LIBERTY DI PIAZZA TONDI.

Non possiamo che essere contenti per il risultato raggiunto, la palazzina Liberty ritorna di gestione Comunale. Ancora una volta vengono premiati i lavori in commissione presieduta dal nostro consigliere comunale Gianni Florio, con la collaborazione degli assessori Felice Carrabba, Celeste Iacovino e Mario Marchese.

Nella convenzione stabilita è previsto inoltre che il Comune di San Severo realizzerà un centro di informazione per turisti e cittadini inteso come: vetrina espositiva dei prodotti tipici locali; sportello turistico; area degustazione e show cooking; spazio multifunzionale per iniziative ed eventi di natura promozionale e culturale. Ciò farà sì di migliorare la progettazione culturale e turistica.

San Severo Democratica