SAN SEVERO – TINDER – Il primo singolo dei Green Island in uscita il 10 luglio. Ironia e attualità si fondono nel brano d’esordio del duo comico-cantautorale

TINDER – Il primo singolo dei Green Island in uscita il 10 luglio

Ironia e attualità si fondono nel brano d’esordio del duo comico-cantautorale

Data di uscita: 10/07/2020

Ascolta in streaming: link

Presskit completo: link

“Tinder”, il primo singolo del duo comico Green Island in uscita su tutte le piattaforme digitali il 10 luglio 2020.

Tinder è un’app che simboleggia il Ventunesimo secolo: un enorme luogo d’incontro virtuale dove conoscere persone comodamente dal proprio divano e in pochi semplici passaggi; un grande mare in cui si nuota tutti alla stessa maniera, senza più distinzione di razza, età, ideali, in cui ognuno è sia predatore che preda, in balia dei propri istinti primordiali.

Da questi concetti nasce una canzone ironica e leggera, ma al tempo stesso in grado di evidenziare le contraddizioni dell’uomo moderno. Una canzone che vuole far ridere, ma che non manca di aggiungere un pizzico di amarezza a questa risata, raccontando con sincerità la ricerca della prossima “botta e via” di un italiano medio.

L’atmosfera del brano è dapprima intima, con chitarra e voce, per poi seguire passo passo la crescente eccitazione del protagonista lungo il suo viaggio tra le amenità “proposte” dall’app.

Il sorprendente risultato è una riflessione su tematiche attuali come il razzismo, i migranti e la politica affrontate con ironia dissacrante e con l’amara consapevolezza di essere parte integrante di questo sistema.

Arrangiamento e produzione sono a cura di Sveno Fagotto (Mobsound Studio) e Alessandro Presti (bassista dei Dear Jack e speaker per Radio Zeta).

GREEN ISLAND

I Green Island, duo composto da Claudio de Cesare e Giovanni Marchese, sono spesso definiti “comici tra i cantanti e cantanti tra i comici”.

Amici da una vita, nonostante le carriere diametralmente opposte (uno praticante avvocato, l’altro data scientist) sono uniti dalla passione per la comicità, che li porta ad un cantautorato irriverente e molto coinvolgente dal vivo.

Dal 2019 i Green Island hanno cominciato ad esibirsi su vari palchi a Milano e dintorni, fino a quelli del Circolo Magnolia e dell’Apollo Club, risultando una delle band più sorprendenti di Spaghetti Unplugged.

Nel 2020 sono stati selezionati tra le giovani proposte di Zelig Factory.

Influenze: Giorgio Gaber, Elio e le Storie Tese, Skiantos, Tony Tammaro

Crediti

Testo e musica dei Green Island, arrangiamento, produzione e mix a cura di Sveno Fagotto e Alessandro Presti presso Mobsound Studio, master presso Eleven Mastering Studio.

Hanno partecipato al brano anche Pier Luigi Martello (tastiere) e Simone Buzi (tromba).

L’artwork è stata realizzata da Genevieve D’Orazio.