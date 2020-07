CASALNUOVO MONTEROTARO – L’ASSOCIAZIONE GEPA CONSEGNA ATTESTATI E TESSERINI. UN BEL MOMENTO

L’associazione G.E.P.A Cordinamento Provinciale di Foggia O.v.d nella giornata del 9 Luglio 2020 presso Palazzo Mandes a Casalnuovo Monterotaro ha consegnato attestati e tesserini ai nuovi 12 corsisti e operatori Safety..Gli iscritti sono : Alberta Maria,Alberta Franca,Albini Mary,Brunetta Isabella, Fortunato Raffaele, Fortunato Giusy Pia,Fantini Filomena, De Paola Raffaella, Zeolla Donato,Moffa Antonio,Tusino Michele, Valente Alessandra … che vanno ad aggiungersi agli altri 18…inoltre è stato consegnato tesserino ufficiale di Guardia zoofila all’ispettrice Prvinciale Coppola Rosa .. L’associazione G.E.P.A Cordinamento Provinciale di Foggia O.v.d ha consegnato attestati di partecipazione d’emergenza Protezione civile covid-19 anno 2020 per l’impegno in questa emergenza e svolgendolo con professionalità, serietà mettendo a rischio la propria vita nell’aiutare i più deboli..Gli attestati sono stati conferiti a Tosiani Nicola Presidente Provinciale, Tosiani Gianluca Vice Presidente, Landolfo Vito ,Direttore operativo,Coppola Rosa Ispettrice Provinciale, Iannetti Alessandra Segretaria Provinciale, Caruso Iolanda consigliera Provinciale, Solla Carmine 76 Delegato Sez.di Casalnuovo e agli operatori Safety: Brunetta Maria, Brunetta Vincenzo, Brunetta Isabella, Fortunato Raffaele, Fortunato Giusy Pia,Solla Carmine, Agnusdei Aurora, Albini Mary,Alberta Maria, Alberta Franca, Gentile Vincenzo, Solla Giovanni, Celeste Pietro, Giannubio Nicola,Giannubio Leonardo … Un Grazie agli operatori Safety che stanno prestando servizio con massima serietà al progetto Spiagge Sicure affiancando ragazzi abilitati al salvataggio, e Polizia Locale nel far rispettare norme di sicurezza..Un Grazie speciale al Presidente Provinciale Tosiani Nicola, e Tosiani Gianluca Vice Presidente Provinciale che con la loro esperienza e professionalità sono validi fondamenta di questa grande famiglia nello svolgere al meglio Volontariato e altro … Per tutti noi fare volontariato aiutando i piu deboli..ci rende forti