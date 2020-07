SAN SEVERO – SAN SEVERO DEMOCRATICA AUSPICA LA PARTECIPAZIONE DEL CITTADINO

‘Libertà è partecipazione’, cantava Gaber. Oggi c’è bisogno più che mai della partecipazione della cittadinanza alla vita politica della propria città, non dobbiamo fare l’errore di delegare tutto ai nostri rappresentanti e lasciare che facciano da soli, prendendo decisioni che – alla fine – riguardano tutti noi. Ad oggi l’Amministrazione Comunale ha raggiunto molti risultati, nonostante l’emergenza Covid, non ultimo il finanziamento ottenuto di € 310.000 per la riqualificazione delle scuole cittadine, grazie al nostro assessore Gigi Montorio. Le iniziative in campo sono tante e lodevoli, come quelle dei Giovani Democratici di San Severo, ma tutto ciò non basta.

C’è bisogno di partecipazione, il cittadino deve avvicinarsi alla vita amministrativa, e questo va molto al di là del commentare post su Facebook, che è anzi il modo migliore per diventare oggetto di strumentalizzazione da parte di politici in cerca di visibilità.

Come San Severo Democratica stiamo raccogliendo molte istanze, ma non è ancora abbastanza, c’è ancora molta strada da fare e la dobbiamo percorrere insieme. Perciò vi invitiamo a partecipare, partecipare, partecipare, con ogni mezzo. Noi siamo qui per ascoltarvi.

Coordinatore San Severo Democratica

Palmisano Davide