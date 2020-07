Tennis, circuito Wta riparte da Palermo con la numero 2 Halep

PALERMO (ITALPRESS) – Dopo 10 anni tornerà a Palermo Simona Halep, tennista rumena seconda nel ranking mondiale. La 28enne, ex numero uno al mondo sarà l’attrazione principale della trentunesima edizione del Palermo Ladies Open, torneo che segnerà la ripartenza del circuito WTA dopo la sosta causata dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19. “Sono felice di tornare a Palermo dopo 10 anni, spero di trascorrere una settimana fantastica in Sicilia”, ha detto la Halep in un videomessaggio inviato all’organizzazione. La campionessa rumena, che nel 2010 aveva già partecipato a questo torneo da n. 96 al mondo, in carriera ha vinto ben 20 titoli WTA. L’evento si svolgerà al Country Time Club di Palermo, dopo l’enorme successo della precedente. “Da tantissimo tempo a Palermo non veniva una ex numero 1 al mondo – ha spiegato il direttore del torneo, Oliviero Palma -. Sarà un evento straordinario, abbiamo assegnato una Wild card anche a Camila Giorgi. Ma avremo anche cinque giocatrici tra il n. 10 ed il n. 20 al mondo e quattro tra il n. 30 ed il n. 40. Oggi potremmo definire questo torneo un Premier, anche se resta un International”. Una wild card potrebbe essere assegnata anche a Jasmine Paolini che si è ben distinta nella scorsa edizione della manifestazione e a Sara Errani: “Con Sara ci siamo sentiti, ci farebbe piacere restituire il debito d’onore che abbiamo con lei. Stabiliremo con la Federtennis se assegnarle una wc per le qualificazioni”. Sulle tribune del Country ci sarà anche il pubblico, naturalmente con una capienza ridotta: all’interno dell’impianto, tra giocatrici, staff, organizzazione e pubblico potranno accedere solamente 500 persone.

