MARINA DI LESINA – Mamma e figlia salvate in mare da due bagnanti eroi!

Bagnanti eroi a Marina di Lesina. Oggi al lido Albatros, due persone, Carmine di Potenza e Antonio di Monteverde in provincia di Avellino hanno salvato mamma e figlia dall’annegamento.

”Salvate letteralmente da due signori in vacanza qui da noi – raccontano a l’Immediato alcuni testimoni -. Crediamo che il ringraziamento sia dovuto per il gesto importante appena compiuto. La signora e la bambina, a causa di una buca e del mare un po’ mosso, non riuscivano a tornare a riva e adesso sono salve, spaventate, anzi in lacrime per aver rischiato la vita. Specifichiamo che i bagnini erano fuori dalla postazione, in mare col pattino, e non si erano accorti di nulla purtroppo”.

Fonte l’immediato