APRICENA – CONSIGLIO COMUNALE: QUESTA SERA LUNEDÌ 13 LUGLIO ALLE ORE 19:00 A CASA MATTEO SALVATORE

APRICENA.- Torna a riunirsi il Consiglio comunale di Apricena. Lunedì 13 luglio alle ore 19:00 presso CASA MATTEO SALVATORE, a porte chiuse (per disposizioni anti-covid) ed in diretta sul profilo fb COMUNE DI APRICENA.

Unico punto all’ordine del giorno: determinazioni sul progetto di impianto per lo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi in agro di Poggio Imperiale.

“Sono molto dispiaciuto per l’atteggiamento tenuto dai consiglieri di minoranza” dichiara il Presidente del Consiglio Dott. Martino Specchiulli, “le modalità di convocazione del Consiglio comunale sono una mia prerogativa. Eppure ho subito pressioni dalla minoranza sul fatto che dovessi convocare il Consiglio a porte aperte, incitando in tal modo l’assembramento popolare mentre sono ancora vigenti le disposizioni anti-covid. Inoltre veniva richiesta la possibilità di partecipazione del pubblico alla discussione.

Ricordo ai consiglieri di minoranza che tale modalità non è prevista in un Consiglio comunale, organo collegiale che verrebbe esautorato da tali pratiche, sminuendo il ruolo dei rappresentanti del popolo ed il significato stesso di democrazia rappresentativa”. Conclude il Presidente Specchiulli.