APRICENA – ORDINANZA PER L’IDENTIFICAZIONE, LA CUSTODIA E LA CURA DELLA POPOLAZIONE CANINA

ORDINANZA PER L’IDENTIFICAZIONE, LA CUSTODIA E LA CURA DELLA POPOLAZIONE CANINA

Il sindaco Potenza, su proposta dell’assessore Bianca Matera, emana l’ordinanza sindacale n. 47, atta a contrastare il fenomeno dell’abbandono dei cani e del randagismo per tutelare la pubblica incolumità e garantire il mantenimento del decoro urbano.

“Tale ordinanza vuole regolamentare la corretta condotta dei proprietari di cani allo scopo di dare concreta attuazione agli adempimenti previsti dalla normativa nazionale e regionale, ed in particolare agli obblighi di iscrizione all’anagrafe canina e di utilizzo dei microchip, mediante l’applicazione di sanzioni” dichiara l’assessore Matera. “Si tratta di sanzioni importanti che arrivano a un massimo di 500,00 euro a seconda dell’infrazione commessa” continua l’assessore. L’ordinanza prevede anche l’obbligo di utilizzo del guinzaglio, ad una misura non superiore a 1,5m, in tutti i luoghi pubblici, di munirsi di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni solide degli animali, nonché di una bottiglietta di acqua da utilizzare in caso di deiezioni urinarie al suolo, oltre che l’obbligo di portare con sé una museruola da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali.

L’amministrazione Comunale

Assessore Ai Servizi Alla Città ing. Matera Bianca