SAN SEVERO – Un fondo di solidarietà della Diocesi: da 400 a 700 euro per chi è in crisi

San Severo – Fondi per le famiglie e gli operatori economici della diocesi di San Severo, come segno concreto di vicinanza della Chiesa alle persone, alle famiglie e agli operatori economici che vivono situazioni di difficoltà. Il vescovo della diocesi di San Severo, mons. Giovanni Checchinato e il direttore della Caritas diocesana, don Andrea Pupilla annunciano che a seguito dell’emergenza covid-19 la diocesi ha attivato un fondo di solidarietà per le famiglie che hanno perso forme di sostentamento economico.

Il fondo diocesano di solidarietà per l’emergenza sarà gestito dalla Caritas diocesana e dalla fondazione «Il mandorlo fiorito»; è costituito da una parte del fondo straordinario 8 per mille 2020 che la Cei (Conferenza episcopale italiana) ha destinato alle diocesi per affrontare bisogni di persone e famiglie in difficoltà a causa della crisi sanitaria. «Il tempo che abbiamo vissuto» ha detto il vescovo Checchinato «è stato certamente anomalo perché segnato dall’assenza dei fedeli nelle chiese, ma non dalla vicinanza spirituale e dalla preghiera. Come pure, non è mancata l’attenzione alle situazioni di povertà poiché da molte parti si è continuato a portare avanti il servizio delle Caritas parrocchiali. La Cei tra i vari interventi, ha voluto destinare risorse, già consegnate alle diocesi italiane, per sostenere situazioni locali con clausole ben precise».

Per questo motivo, secondo quanto comunicato dal vescovo, una parte della somma erogata dalla Cei sarà destinata alla Caritas diocesana che ha approntato un progetto a favore delle famiglie che hanno perso il lavoro a causa dell’emergenza sanitaria. Un’altra parte del fondo sarà devoluta alle parrocchie per sostenere alcune esigenze economiche causate dalle limitate risorse economiche del periodo. Pertanto la Caritas diocesana, acquisita la documentazione, dopo la valutazione dei requisiti e l’approvazione della richiesta provvederà all’erogazione del contributo esclusivamente tramite bonifico bancario direttamente sul conto corrente del beneficiario. L’ammontare del contributo sarà, per le persone fisiche e le famiglie di 400 euro al singolo; 500 euro alla coppia; 600 euro alla coppia con 1 figlio; 700 euro alla coppia con 2 o più figli. Per gli operatori economici il contributo sarà definito in base al danno subito. L’erogazione del contributo sarà possibile fino ad esaurimento risorse, comunque il fondo diocesano di solidarietà sarà chiuso il 31 dicembre 2020. Chi è in possesso dei requisiti previsti dal bando pubblicato all’indirizzo internet https://www.caritasdiocesisansevero.it/fondo-di-solidarieta-diocesano-emergenza-covid-19/ per accedere ai benefici può scaricare la domanda compilarla e inviarla alla e-mail: emergenza2020@caritasdiocesisansevero.it.

fonte lagazzettadelmezzogiorno