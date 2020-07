TORREMAGGIORE – POLISPORTIVA CALCIO A 5 – MAURIZIO RUSSI VESTIRÁ ANCORA LA MAGLIA NUMERO ROSSOBLU

COMUNICATO UFFICIALE

MAURIZIO RUSSI VESTIRÁ ANCORA LA MAGLIA NUMERO ROSSOBLU

La Polisportiva comunica di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo del vincolo sportivo con Maurizio Russi 🇮🇹, laterale difensivo che si appresta ad indossare la maglia rossoblù per il quinto anno consecutivo.

Conferma importante e fortemente voluta dalla dirigenza e dal mister. Russi è stato una delle colonne portanti della formazione che due anni fa ha conquistato la storica promozione in B, mentre nella scorsa stagione a causa di ripetuti impegni lavorativi non ha potuto prendere parte a diverse partite.

La conferma di Russi arriva dopo quelle di Fiotta, Lupoli, Angelini, Tricarico, Samtoro e gli under Pazienza e Di Genova e si unisce ai nuovi acquisti Rossa 🇧🇷, Heredia 🇦🇷 e Dopico 🇪🇦.

Dunque, come già annunciato nel finale della scorsa stagione, la Polisportiva conferma lo zoccolo duro integrandolo con tre nuovi acquisiti di assoluto valore.

Nella prossima.settimana il Presidente Caserta proverá a completare la rosa con alcune operazioni di mercato che riguarderanno giovani futsaleri locali o di paesi limitrofi.

🎤Caserta: “la società non ha mai nutrito dubbi circa la riconferma di Maurizio, ma il ragazzo si è preso un po’ di tempo per capire se il suo nuovo lavoro gli permetterá di allenarsi con regolarità. Per fortuna si è trovato un punto d’incontro per permettere a Maurizio di fare parte della squadra con la speranza che riesca ad essere presente nel maggior numero di partite.”

🎤 Olivieri: “quella di Russi è una conferma che ho voluto fortemente. Sono contento che Maurizio abbia scelto di proseguire la sua avventura con la maglia della Polisportiva. Lo scorso anno ha dimostrato di poter essere una pedina fondamentale per il mio gioco e quando si è allenato con continuità ha giocato delle belle partite.”

🎤 RUSSI: “è un onore per me vestire per il.quinto.anno consecutivo questa maglia. Il rapporto con il mister e con la societâ è splendido e l’attesa è stata dovuta solamente a problemi di organizzazione lavorativa. Faro’ di tutto per cercare di dare una mano ai miei compagni ed essere presente il più possibile”.