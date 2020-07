APRICENA – LE ATTIVITÀ SCOLASTICHE RIPRENDERANNO REGOLARMENTE IN TUTTE LE SCUOLE: A TEMPI DI RECORD L’A.C. STA ALLESTENDO LE AULE SECONDO LE NUOVE DISPOSIZIONI ANTI-COVID. ACQUISTATI E IN ARRIVO 600 BANCHI MONOPOSTO

LE ATTIVITÀ SCOLASTICHE RIPRENDERANNO REGOLARMENTE IN TUTTE LE SCUOLE DI APRICENA: A TEMPI DI RECORD L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE STA ALLESTENDO LE AULE SECONDO LE NUOVE DISPOSIZIONI ANTI-COVID.ACQUISTATI E IN ARRIVO 600 BANCHI MONOPOSTO.

APRICENA. – I nostri studenti ritorneranno regolarmente a scuola il prossimo 24 settembre 2020. Dopo le ultime disposizioni di legge emanate dallo Stato per contrastare la pandemia da COVID-19, l’Amministrazione Comunale si è messa subito a lavoro in collaborazione con L’ISTITUTO SCOLASTICO “TORELLI-FIORITTI”, affinché non ci fossero problemi alla partenza e per rasserenare le famiglie e gli studenti stessi. “A seguito della conferenza di servizi, convocata nei giorni scorsi dal Sindaco Antonio Potenza presso Casa Matteo Salvatore, ove hanno partecipato il Dirigente Scolastico e l’intero Consiglio di Istituto, si sono gettate le basi per affrontare tutte le questioni legate alla riapertura delle scuole” -dichiarano dall’assessorato alla Pubblica Istruzione, Anna Maria Torelli e Carla Antonacci – ” dalla discussione è emerso che il problema principale fosse la carenza di banchi monoposto per garantire il distanziamento nelle aule. Su indicazioni del Sindaco agli uffici tecnici comunali, a tempi di record, sono stati acquistati 600 banchi monoposto, in arrivo nelle prossime settimane, che consentiranno l’inizio del nuovo anno scolastico in sicurezza. Come già risaputo” – continuano ancora Torelli ed Antonacci – “ci saranno degli spostamenti di studenti in altri plessi scolastici per l’inizio dei lavori agli edifici TORELLI e PITTA. Ringraziamo per il proficuo lavoro i nostri collaboratori comunali e per la celerità delle attività svolte, il Dirigente Scolastico e tutto il mondo della nostra scuola. Tutti insieme stiamo remando nella stessa direzione per il bene dei nostri studenti. Agli studenti stessi, l’invito a riposarsi in queste settimane estive per ritornare più carichi a settembre nelle aule! – concludono le due Amministratrici.