BASKET – SERIE A2 – Muscoli e freschezza sotto le plance: Pavicevic firma per San Severo

Nuovo elemento a disposizione di coach Lino Lardo: si tratta di Filip Pavicevic, centro di 207 cm classe 1999. Serbo di formazione italiana, cresciuto cestisticamente nel KK Vizura ed approdato nello Stivale a soli 16 anni a Moncalieri, poi a Capo d’Orlando, dove esordisce e segna in serie A contro la Reyer Venezia. Quindi il passaggio ad Ortona in serie B, (compagine con cui affronto anche i Neri nel 2017/18) con uno score di 28 incontri 8,5 punti, 3 rimbalzi, 58,1% di realizzazione da due. La stagione successiva ha indossato la casacca del Teramo Basket 1860 (sempre in serie B), dove, in 14 gare, ha fatto registrare 7,3 punti e 3,3 rimbalzi di media; numeri che hanno attirato l’attenzione di Scafati (con in sella proprio coach Lardo): in terra flegrea il gigante serbo ha accumulato ulteriore esperienza e maturazione dimostrandosi pronto ed all’altezza della A2.

“Con lui completiamo il pacchetto lunghi – dichiara dirigente Gigi Damone – che credo sia al momento ben assortito e che ci consentirà anche di far giocare Andy Ogide come numero 4, ruolo che spesso lui predilige per le ottime percentuali nel tiro oltre l’arco”.

Continua dunque incessante il lavoro della società del Presidente Amerigo Ciavarella, impegnata per ottimizzare al massimo le risorse a disposizione, al fine di migliorare ulteriormente la già storica posizione di classifica della stagione passata.

Umberto d’Orsi

Ufficio stampa Cestistica Città di San Severo