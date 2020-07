Furgone investe un gruppo di ciclisti, muoiono tre giovani in Puglia

BARI (ITALPRESS) – Tragico incidente stradale in Puglia. Per cause ancora in corso di accertamento, un furgone ha investito un gruppo di giovani ciclisti, di età compresa tra i 17 e i 19 anni, sulla strada statale 170 “di Castel del Monte” a Canosa, in corrispondenza del km 25.6: nell’impatto, due sono morti sul colpo, mentre un terzo ragazzo è successivamente deceduto al “Bonomo” di Andria, dove era giunto in condizioni disperate.

Sul posto sono presenti i soccorritori del 118, i carabinieri e il personale Anas, impegnato nella gestione della viabilità.

Chiusa la carreggiata in direzione Castel Del Monte e il traffico è deviato sulla complanare.

(ITALPRESS).