SAN SEVERO – MADONNA DEL CARMINE – RISCHIO COVID, VIETATI ASSEMBRAMENTI, IL PREFETTO GRASSI DISPONE SOLO I FESTEGGIAMENTI RELIGIOSI

Il prefetto di Foggia, Raffaele Grassi, ha presieduto una riunione di Coordinamento tecnico delle Forze di Polizia in relazione ai festeggiamenti in occasione della ricorrenza della Madonna del Carmine nella città di San Severo in programma per il 16 luglio prossimo.

Alla riunione hanno partecipato, oltre ai vertici provinciali delle Forze di Polizia, il sindaco Miglio e i rappresentanti della “Arciconfraternita del Carmine”, che ha organizzato la manifestazione.

Grassi, d’intesa con il questore e i comandanti provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, ha ritenuto che, alla luce dell’emergenza epidemiologica ancora in atto, e il vigente divieto di assembramento, i festeggiamenti debbano essere limitati alle sole celebrazioni religiose da tenersi con i limiti e le modalità previsti dalle vigenti disposizioni.

Non sarà possibile, quindi, procedere all’accensione dei fuochi d’artificio, né all’esibizione bandistica itinerante per le vie cittadine previste dal programma della manifestazione.

Miglio adotterà apposita ordinanza che recepisce le indicazioni del Coordinamento tecnico delle Forze di Polizia.